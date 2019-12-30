ننشر تقاصيل الحكم بالاعدام لقتلة المعلم احمد الخير

الإثنين 30 ديسمبر 2019

كتب الخرطوم- محمد أمين

أدانت محكمة سودانية ٢٧ من ضباط وجنود جهاز الامن بالإعدام شنقا حتى الموت، و٢ بالسجن ثلاثة سنوات، فيما برائت ٧ اخرين، في جريمة قتل المعلم احمد الخير في يناير الماضي.



وترأس هيئة الاتهام، في الحق العام، النائب العام السوداني، مولانا تاج السر علي الخبر. واحتشد الآلاف خارج مقر المحكمة بمدنية أمدرمان، يرددون شعارات تطالب بالقصاص من قتلة احمد الخير.

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وقال قاضي محكمة الاستئناف، الصادق عبدالرحمن، في حيثيات الحكم، أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل تحت المادة ١٣٠ من القانون الحنائي السوداني، القتل العمد.

واشار إلى ان تقارير الشرع الطبي أكدت ان القتيل تعرض للتعذيب والعنف الجنائي تسببت في وفاته.

ووصفت هيئة الاتهام الحكم بالتاريخي، باعتباره اول حكم يصدر في مواجهة منسوبي لجهاز الامن منذ ٣٠ عاما.