الجبهة الثورية تعلن عن تعليق التفاوض في “مسار دارفور” بسبب أحداث الجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الجبهة الثورية السودانية، تعليق التفاوض في “مسار دارفور” بسبب الأحداث التي وقعت بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور.

وطبقًا لبيان صادر عن الجبهة الثورية “مسار دارفور” تلقى (باج نيوز) نسخة منه اليوم “الاثنين”، فإنه تم تعليق التفاوض في المسار إلى حين معالجة الأوضاع والتحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المواطنين وتقديم الجناة للمحاكمة.

وحمل البيان، حكومة السودان الانتقالية المسؤلية الكاملة لهذه الأحداث، وطالبها بالقيام بواجبها الكامل في حماية المدنيين العُزَّل وتوفير الأمن.

وطبقًا للبيان، راح ضحية الأحداث العشرات من القتلى والجرحى. باج نيوز المادة السابقة بالاسماء.. الحكم بإعدام 31 عنصرا أمنيا بقضية قتل المعلم أحمد الخير

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