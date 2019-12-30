محكمة سودانية تقضي بإعدام 27 عسكريا في قضية مقتل أستاذ مدرسة

الإثنين 30 ديسمبر 2019

قضت محكمة سودانية اليوم الاثنين بالإعدام على 27 عسكريا من المتهمين وتبرئة 7 في قضية مقتل الأستاذ المدرسي أحمد الخير، بعد تعرضه للتعذيب.



وشغلت قضية أحمد الخير، الرأي العام السوداني قبل سقوط النظام السابق (عمر البشير)، وأسهم مقتله في إشعال الاحتجاجات وتأجيجها، بسبب بشاعة التعذيب الذي تعرض له بمكاتب جهاز الأمن السوداني بمنطقة خشم القربة، بحسب إفادات المعتقلين معه.

يذكر أن أحمد الخير توفي أثناء التعذيب في جهاز الأمن بولاية كسلا بعد اعتقاله في واحدة من التظاهرات التي خرجت هناك ضمن حراك ديسمبر.

وأعلنت عائلته أن مسؤولي الأمن أبلغوها بوفاته "نتيجة للتسمم في وجبة غذائية"، إلا أنهم أكدو أن جثته تحمل آثار ضرب وتعذيب عند استلامها.