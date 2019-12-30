تفاصيل إجتماع بين مدرب الهلال صدقي ومهاجم الملعب التونسي

الخليج 365 :

علم (الموقع) ان مفاوضات بدأت فعليا بين الهلال السوداني والملعب التونسي من أجل انتقال مهاجم الأخير الكنغولي جوي كارل مبينزا للأزرق السوداني علي سبيل الإعارة في فترة التسجيلات التي تبدأ في الثاني من يناير القادم وقالت مصادر ان اجتماع شهده فندق المرادي،قمرت في العاصمة التونسية بين اللاعب ورئيس بعثة الهلال ابوكلابيش بالإضافة إلى مدرب الهلال صدقي مع رئيس نادي الملعب التونسي جلال بن عيسى لاتمان الصفقة أعلنت الهيئة المديرة للملعب التونسي عن تعاقدها مع المهاجم الدولي الكونغولي جوي مبينزا لمدة موسمين ونصف،جوي مبينزا من مواليد سنة 2000 قد تعاقد مع الفريق التونسي في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٨ ولعب في فريق لامانشا الكونغولي ثم نادي أوثو دويو الكونغولي الذي تأهل على حساب نادي بريميرو دي اوغوستو الكونجولي إلى الدور التمهيدي الثاني لدوري ابطال إفريقيا الموسم الماضي وسجّل بألوانه 14 هدفا كما تقمّص في مناسبات عديدة زيّ منتخب كونغو برازافيل.