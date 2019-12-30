المريخ يتحدي هلال شيكان في أشراس نزال في آخر جولات القسم الأول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يخوض المريخ عند السادسة والنصف مساء اليوم التحدي الآخير في النصف الأول من الموسم بمواجهة ملتهبة أمام هلال التبلدي على ملعب شيكان الدولي، ويأمل أبناء القلعة الحمراء الظفر بالنقاط الثلاث للابتعاد بالصدارة وإنهاء النصف الأول على نحو جيد على أمل أن تكون الانطلاقة في القسم الثاني أفضل، تحضيرات المريخ عرفت جدية كبيرة من نجوم الفريق في الفتر الماضية بعد أن عزز الفريق حظوظه في ضمان صدارة النصف الأول عقب فوز كبير على الشرطة القضارف في الجولة الماضية في مباراة شهدت عودة عدد كبير من اللاعبين الذين غابوا عن المباريات الماضية لتقترب صفوف الفريق من الاكتمال بعد غيبة طويلة للغاية عانى فيها الفريق من غيابات مؤثرة في مختلف وظائف الملعب.

المريخ يحقق الفوز في آخر مباراة وتساوي في المواجهات المباشرة

حقق المريخ الفوز على التبلدي في آخر مباراة جمعت الفريقين في بطولة النخبة الاستثنائية الموسم الماضي ويتساوى الفريقان في المواجهات المباشرة بعد أن استعاد المريخ توازنه في آخر جولات وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد أن تفوق التبلدي في المواجهات المباشرة بعد أول ثلاثة مواسم بعد صعوده للدوري الممتاز.

مباريات الفريقين شهدت قوة كبيرة وإثارة غير محدودة وتنافساً محتدماً في وجود نخبة من ألمع النجوم، وستكون مباراة اليوم امتداداً للمواجهات الصعبة.