إستئناف حركة الصادر

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الخليج 365 :
استؤنفت عمليات الصادر منذ نهاية الاسبوع الماضي، وتم اصدار شهادات المنشأ من قبل الغرفة القومية للمصدرين، بعد توقف مؤقت بسبب اكمال اجراءات التسليم والتسلم لاصول اتحاد الغرف التجارية.
وعلمت (السوداني) بمباشرة موظفي الغرفة مهامهم في استخراج شهادات المنشأ، وقالت مصادر مطلعة إن هذا الاجراء خاص باتحاد الغرفة التجارية مع نظيراتها في الدول الاخرى، لاعتماد دخول الصادرات ومعرفة هويتها.
واكد المـُصدر محمد عباس، استئناف حركة الصادر، وقال لـ(السوداني) إن المصدرين استخرجوا شهادات المنشأ من اتحاد الغرف التجارية، واوضح المصدر عمار قباني، أن اجراءات الصادر تمضي كالمعتاد، وأن اي مصدر يستطيع الذهاب للغرفة ويستخرج شهادة المنشأ.
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