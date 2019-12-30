تراجع طفيف في أسعار السكر بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تاجر سكر بالجملة بالسوق المركزي الخرطوم، الحاج عيسى لـ(السوداني ) امس، عن تراجع طفيف في اسعار السكر مع تراجع اسعار العملة بالسوق الموازي، وقال إن سعر السكر المستورد زنة (50) كيلو تراجع لنحو (1، 890) جنيه بدلا عن (1، 990) جنيه بعد أن اقترب من (2) ألف جنيه خلال الاسبوعين الماضيين اما زنة (10) كيلو فبلغ سعره (400) جنيه.

وأوضح أن شركة كنانة طرحت متبقي مخزونها من الموسم الماضي بسعر (1، 750) جنيه وتوقفت لانتهاء الكمية اما الموسم الجديد فلم يتم طرحه حتى الآن بالاسواق، واشار إلى تأثر الموردين من ارتفاع سعر الصرف مما أدى لإحجامهم عن البيع والاستيراد كذلك، منوها لتحكم تذبذب سعر الصرف في اسعار السكر بالسوق .