عادل خلف الله يكشف عن تقديم الحرية والتغيير بدائل متعددة لموازنة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَف عُضو اللجنة الاقتصادية بقِوى الحُرية والتّغيير عادل خلف الله، عن تقديم بدائل مُتعدِّدة لموازنة 2020م، وهي تعظيم موارد النقد الأجنبي، وتثبيت سعر الصرف، وإدخال تحويلات وودائع ومُدّخرات المُغتربين لتوفير نقد أجنبي.

وقال خلف الله لـ(الصيحة) أمس، إنّ اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، أقرّ تأجيل قرار رفع الدعم عن المحروقات، لأنّ البدائل المُقدّمة للمُوازنة مُتعدِّدة، وأوضح أنّ المُشكلة تكمن في الفروقات الحسابية وليس دعم الديزل والكهرباء، وقال إن جدلاً كثيفاً أُثير حول رفع الدعم في مبلغ لا يذكر بشأن الخطأ في المسائل الحسابية، وأوضح أنّ دعم المحروقات يُقدّر بـ(37) مليار جنيه في العام، والكهرباء (6)، والقمح (8) مليارات، وقال: “يُمكن خصم قيمة 35% وما تبقى يُشكِّل 23% من الإنفاق وليس الإيرادات”، وأضَافَ بأنّ المُوازنة قُدِّمت بعجز (57) مليار جنيه.