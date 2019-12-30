قبول استقالة رئيس مجمع الفقة الإسلامي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أَصْدَرَ رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، بناءً على تَوصية وزير الشؤون الدينية والأوقاف، قراراً بقُبُول استقالة أ. د. عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي، ووجّه القرار، وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والشؤون الدينية والأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، باتّخاذ إجراءات التنفيذ. صحيفة الصيحة

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