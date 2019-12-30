كيم جونغ أون يدعو إلى “إجراءات هجومية” لتأمين سيادة بلاده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بيونغ يانغ: قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اليوم الثاني من اجتماع حزب العمال الحاكم إن بلاده بحاجة إلى اتخاذ “إجراءات إيجابية وهجومية” لتأمين سيادتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الإثنين.

وتأتي التصريحات، التي نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلا عن اجتماع يوم الأحد مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بحلول نهاية هذا العام الذي حدده كيم للولايات المتحدة لطرح مقاربات من شأنها تخفيف العقوبات.

ولا تزال التوترات شديدة بين بيونغ يانغ وواشنطن بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتجارب الصواريخ المتكررة. المادة السابقة إرتفاع وارد السمسم ببورصة القضارف

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