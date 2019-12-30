إرتفاع وارد السمسم ببورصة القضارف

الخليج 365 : كشف مدير اسواق المحاصيل بولاية القضارف مصطفى أحمد عن ارتفاع وارد السمسم ببورصة الولاية، و قال لـ ( السوداني ) إن وارد السمسم ببورصة ولاية القضارف بلغ في الاسبوع المنصرم 13 ألف 392 جوال بينما بلغ الوارد امس حوالى 10 – 11 آلاف جوال مقارنة ببداية افتتاح البورصة، مشيراً إلى أن سعر القنطار تراوح ما بين 4599 – 4200 جنيه، مبيناً ضعف الوارد في ايام العطلات الرسمية، قال بلغ الوارد في يومي الجمعة والسبت 9200 جوال، مؤكداً أن اسعار السمسم محافظة ولم ترتفع منذ افتتاح البورصة .

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