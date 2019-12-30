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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تجمع المئات من المطالبين بالقصاص لقتلة الشهيد الاستاذ احمد الخير في ميدان “حوش الخليفة” بالقرب من مجمع محاكم الاوسط بام درمان، رافعين شعار “الشعب يريد قصاص الشهيد”.
ورفع العديد من المتجمهرين أمام المحكمة لافتات تحمل صورة الشهيد أحمد الخير ، كما وصل إلى الخرطوم عدد من المعلمين وتلاميذه من خشم القربة بشرق السودان.
وأغلقت السلطات المختصة، شارع العرضة في أم درمان بحواجز أسمنتية وأسلاك شائكة، ومنعت الثوار من التواجد أمام مجمع محاكم الوسط، وفرضت انتشاراً كثيفاً لقوات الشرطة.
وتم إلغاء جميع المحاكم اليوم “الاحد”، لتحوطات أمنية، في وقت منعت فيه الشرطة عدد من القنوات الفضائية والصحفيين من الدخول إلى قاعة المحكمة بحجة ضيق القاعة.
باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر انتشار شرطي وإغلاق شوارع وتجمهر كثيف أمام مقر محكمة المعلم “أحمد الخير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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