عداد (الدي جي مان) خمسين ألف جنيه..!

الخليج 365 :

كشفت مصادر، عن وصول أجر مهندس الدي جي أو ما يعرف بـ(الدي جي مان) إلى أكثر من خمسين ألف جنيه مقابل الحفل الواحد.

وزادت المصادر أن أعلى المهندسين أجراً هم أمين كونت وفيزكس، مع تأكيدهم بحسب صحيفة السوداني، على ظهور عدد من الأجيال الجديدة.