أردوغان يبحث مع ميركل في اتصال هاتفي “الأزمة الليبية”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لبحث تطورات الأزمة في ليبيا التي تستعد تركيا لإرسال قوات عسكرية إليها.
وأفادت الرئاسة التركية بأن الجانبين ناقشا تطورات الأحداث في ليبيا إضافة إلى الأوضاع في سوريا.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في وقت سابق من اليوم، أن أردوغان سيجري مباحثات هاتفية ميركل، بناء على طلبها، لمناقشة الشأن الليبي.
ولفت إلى أن المكالمة ستأتي في ظل استمرار التحضيرات لعقد اجتماع قمة للأطراف المعنية بالأزمة الليبية، في برلين، في النصف الثاني من يناير المقبل، في إطار مساعي الأمم المتحدة لإحياء المسار السياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا.
ومن المفترض أن يأتي المؤتمر بمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب تركيا وألمانيا ومصر والإمارات وإيطاليا وممثلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وتأتي المكالمة في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني العسكري، أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني يوم 27 نوفمبر 2019.
وسبق أن أكد أردوغان أن بلاده سترسل قوات في ليبيا بناء على دعوة من قبل حكومة الوفاق بعد مصادقة البرلمان التركي على هذا الإجراء، بينما نقلت وكالة “الأناضول” الرسمية عن مصادر في “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا أن مذكرة طلب التفويض لذلك ستتم مناقشتها الخميس القادم.
الأناضول
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