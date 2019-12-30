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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺩﻋﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔﺩ.ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻳﺤﻴﻰ، ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣﻨﺒﺮ ﺟﻮﺑﺎ ﻭﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ.
ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟـﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺟﻮﺑﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻘﺎﺋﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ مؤسس حركة العدل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺩ. ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ امس بوقف ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣـﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓـﻲ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﺳـﺲ ﻭﺿـﻮﺍﺑـﻂ ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ، ﻭﺩﻭﻥ ﻣــﺮﺍﻋــﺎﺓ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺔﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺨّﺺ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻘﺎﺳﻢﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ، ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞﺃﻛﺒﺮ ﻫﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺸﻬﺪﺍء ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻧـﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞﺑﺠﺪﻳﺔ ﻭﻧﻴﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺇﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: »ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﻳﺬﻛﺮﻭﻧﻨﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ«. (الجريدة)
كانت هذه تفاصيل خبر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ يدعو ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻟـﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺟﻮﺑﺎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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