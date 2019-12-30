الخارجية.. اعادة سفراء بالمعاش للخدمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت ” السودانى ” أن وزارة الخارجية أعادت سفراء متقاعدين منذ سنوات طويلة بالمعاش إلى الخدمة مجدداً أبرزهم السفير ابوزيد الحسن.

وبحسب معلومات موثوقة فإن الخارجية اعادت رسميا ابوزيد للخدمة ورشحته سفيرا للسودان لدى اثيوبيا.

واثارت خطوة اعادة ابوزيد جدلا إذ أنه ضمن اللجنة التي كونتها الوزارة لاعادة السفراء المفصولين تعسفيا إلى الخدمة والتي أوصت بعدم إعادة من تجاوز عمره سن المعاش والمحددة بـ (٦٥) عاماً، الامر الذي حرم عددا من السفراء المفصولين من فرصة العودة للعمل.

في السياق إعتبر مصدر مطلع لـ” السودانى” القرار وإن كان ” خطأ” الا انه خطوة لقطع الطريق أمام أي تعيينات، لافتا إلى وجود مطالب ودعوات يتبناها البعض بتعيين سياسيين واكاديميين كسفراء لبعض المحطات الخارجية.

وعمل أبوزيد سفيرا في عدد من سفارات السودان بالخارج ابرزها سفارة المغرب وأثيوبيا الى أن تقاعد بالمعاش، فيما شغل مؤخرا مكتب الايقاد بالخرطوم.

ولم يتسن للصحيفة الحصول على تعليق رسمي من وزارة الخارجية بشأن الأمر بالرغم من ملاحقتها المستمرة للناطق الرسمي باسم الوزارة السفير منصور بولاد.

السوداني