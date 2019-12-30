لجنة تفكيك التمكين: نعمل على فحص أكثر من”200″ مؤسسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق الرسمي لمجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إنّ لجنة تفكيك التمكين التي يديرها، تعمل على فحص أكثر من”200″ مؤسسة.

وأكّد أنّ هناك قرارات مهمة وحاسمة ستصدر خلال أيام.

وذكر الفكي في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الأثنين” أنّهم سيتجاوزن كلّ التعقيدات التي تعيق ملف السلام، وأنّهم سيقدمون في سبيله كلّ التنازلات.

وأضاف” نحن والرفاق في حركات الكفاح المسلّح، نحمل نفس وجهات النظر، والمشروع المطروح واحد، الاختلاف فقط في المواقع التي نجلس عليها الآن”.

Advertisements

وأوضح الفكي أنّ هناك دول صديقة ستتعاون معهم في ملف استرداد الأموال المنهوبة.

وتابع” توصلنا إلى كثير من الحقائق، وهناك مكاتب متخصصة في هذا الجانب، كما أنّ هناك دول صديقة ستتعاون معنا في هذا الملف”.

باج نيوز