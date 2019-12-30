رئيس إتحاد الصحفيين المحلول يرفض تسليم مقر وأصول الاتحاد للجنة الحصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رفض رئيس إتحاد الصحفيين المحلول الصادق الرزيقي تسليم مقر وأصول الإتحاد للجنة حصر وإستلام أصول الإتحادات المهنية. وحضرت اللجنة المعنية بذلك برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل لمقر الإتحاد بالخرطوم غرب صباح (الأحد 29 ديسمبر 2019 م ) وقال الرزيقي إنهم لن يسلموا أصول الاتحاد إلا للجنة منتخبة من القاعدة الصحفية.

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