جنوب دارفور .. الحرية والتغيير تطالب بتحقيق عاجل في نهب مقر “يوناميد”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حمّلت قوى الحرية والتغيير بولاية جنوب دارفور، مسؤولية نهب مقر (اليوناميد) بنيالا، للوالي المكلف ولجنة أمنه والجهاز التنفيذي.
وطالبت “الحرية والتغيير” في مؤتمر صحفي أمس، مجلسي السيادة والوزراء بتحقيق عاجل حول نهب المقر الذي مُنح لجامعة نيالا وأكاديمية الشرطة، وتبلغ كلفته (٢٠٠) مليون دولار وبه (٤٠٠) حاوية تحوي معدات مفترض أن توجه للصحة والتعليم والمياه وبقية المؤسسات.
وقال القيادي بـ”الحرية والتغيير” محمود محمد إسماعيل، إنه لم يتم إشراكهم في عملية تسليم وتسلم الموقع في ١٩ نوفمبر، لكن حسب المعلومات تم تسليم المعسكر بمحتوياته التي بلغت حوالي مائة مليون دولار للوالي هاشم خالد عبارة عن أمانات يتم تسليمها لاحقاً لجامعة نيالا، لكنهم تفاجأوا بتشكيل لجنة من الوالي للتصرف فيها.
الصيحة
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