إتحاد الكرة يوضّح خارطة إستكمال الموسم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
الفاتح باني يكشف رؤيتهم عن بقية خارطة الموسم ويؤكّد عن التزامهم بالبرنامج.
أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن أنّ الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري سيكون آخر يومٍ لمباريات الدورة الأولى من الدوري الممتاز، كاشفًا عن أنّ القسم الثاني من المنافسة سيبدأ في السابع من فبراير المقبل.
وقال رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ مباراة الهلال الخرطوم وهلال الفاشر ستلعب قبل انطلاقة الدورة الثانية بـ”24″ ساعة.
وتابع” سنصدر برنامج مميز للدورة الثانية وخالٍ من الأزمات، لنتجاوز السلبيات وندعم الإيجابيات”.
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