عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

التوم هجو:”مسار الوسط مفتوح لمن لا مسار له”

جعفر خضر يتهم والي القضارف بالانتماء للنظام السابق

إجراءات مشدّدة في محكمة أحمد الخير اليوم

تورّط موظف بالبنك الزراعي بالدامر في تزوير

خريجون يشتكون من عدم مباشرة مهامهم بالخارجية

رئيس الجبهة الثورية يطالب”الحرية والتغيير” باحترام المواثيق وتأجيل التعيين

خبير اقتصادي: الهدف من الدعم الحكومي تمكين الشرائح الضعيفة

هيئة محاميي دارفور ترحب برؤية عبد الواحد

التيّار

إجراءات أمنية مشددة في محكمة مقتل”أحمد الخير” وتعليق الجلسات

تشغيل الربط الكهربائي بين السودان ومصر”12″ يناير

الحرية والتغيير: لا صحة لما يتردّد بشأن إرجاع قائمة الولاة

الحداثة

محمد الفكي سليمان: هناك دولة صديقة ستتعاون معنا في استرداد المال المنهوب

“حمدوك” يؤكّد الحرص على تسهيل عمل البعثة الأممية بأبيي

“حمدوك” يقبل استقالة رئيسم مجمّع الفقه الإسلامي ويعيّن مديرًا جديدًا لهيئة التطوير

هجو:”الحرية والتغيير” تتحكّم في مصائر الناس

نهب أثاث وأجهزة بملايين الدولارات من مقرّ بعثة”يوناميد” في نيالا

صحيفة أخبار اليوم:

إجازة ميزانية العام 2020 بدون رفع الدعم.

في ذمة الله الأستاذ الصحفي الكبير فضل الله محمد.

البرهان : الجيش سيظل «شوكة حوت» في وجه كل من يحاول المساس بأمن واستقــرار البلاد.

اكتمال التحقيق مع مجموعات متفلتة هاجمت المواطنين فى ميدان الشهداء.

بلاغات ضد ابنعوف وأحمد بلال وصلاح قوش بتهمة العنف ضد المتظاهرين

صحيفة الوطن:

نيابة الثراء الحرام تطالب “قوش” بتسليم نفسه

“3” مليون طفل في سن التعليم خارج المدارس

تجار العملة يعاودون نشاطهم وارتفاع الأسعار

إجراءات مشددة في جلسة النطق بالحكم في قضية “أحمد الخير” اليوم

البرهان: لولا انحياز الجيش لرغبة الشعب لكان هناك إنزلاق في الفوضى

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صحيفة الرأي العام:

البرهان: محاولات الوقيعة بين الجيش والدعم السريع يائسة وفاشلة

الجبهة الثورية :سنحتفل بالسلام قريباً في الخرطوم

استقالة رئيس مجمع الفقه الاسلامي

السوداني

النائب العام يشكّل لجنة للتحقيق في فساد الأراضي بالخرطوم

البرهان: مخططات لتقسيم السودان وتفكيك الجيش

الخارجية تعيد سفراء بالمعاش للخدمة

“الثراء الحرام” تمهل قوش أسبوعًا لتسليم نفسه للشرطة

“المالية”: أكثر من”40″ شركة تتنافس على تصدير الذهب

الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال

النطق بالحكم في قضية مقتل معلم خشم القربة اليوم

“البعث”: حريصون على استمرار دعم المحروقات

تبرئة رجال أعمال ومدير بنك شهير متهمين بالتلاعب في أموال الأدوية

الصيحة

“الصيحة” تكشف مقترحات”الحرية والتغيير” لموازنة 2020م

“الثراء الحرام” تتّخذ إجراءات في مواجهة”قوش” ورجل أعمال تركي

رئيس الوزراء يقبل استقالة رئيس مجمّع الفقه الإسلامي

وفاة”6″ أشخاص في حادث حركة مروّع بالحاج عبد الله

أسرة الشهيد أحمد الخير: نتطلّع للقصاص العادل ولا نتوقّع مفاجأة

تجار العملة يعاودون الظهور وارتفاع في أسعار الدولار

السوداني الدولية

“السوداني الدولية” تحصل على مؤشرات السياسة النقدية الجديدة

إعلان وحدة اتحادية جديدة اليوم

البرهان: مخططات لتفكيك الجيش وتقسيم السودان

الثراء الحرام تمهل قوش أسبوعًا لتسليم نفسه للشرطة

“قحت” تتهم حكومة جنوب دارفور بالتواطؤ في سرقة مقرّ”يوناميد”

المدير العام” بدء هيكلة تصحيحية لسوق الخرطوم للأوراق المالية

مزارعو الجزيرة يحتلفون بذكرى انطلاق حركة المزارعين

الرئيس المخلوع يتسبّب في حجب المكالمات عن مواطني كوبر وبحري

الانتباهة

مقتل امرأة في هجوم جديد للمليشيات الإثيوبية

نسب خطيرة لـ”الأميّة” في أربع ولايات

إجراءات مشدّدة والنطق بالحكم في قضية”الخير” اليوم

نجم الدين” هناك من تنصّر جراء الظروف الاقتصادية الصعبة

صحيفة آخر لحظة:

النيابة تمهل قوش أسبوعاً لتسليم نفسه

عبد الواحد يختار قرية الشيخ الياقوت مقراً للمفاوضات

اختفاء مُحيِّر لطفل ببحري منذ أسبوع

هجو: نتخوف أن يتعين ولاة لا يستطيعون إدارة مدرسة

مقتل امرأة في هجوم للشفتة الإثيوبية على الفشقة