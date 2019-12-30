(المالية): أكثر من (40) شركة تتنافس على تصدير الذهب

الخليج 365 :

كشفت وزارة المالية عن تقدم أكثر من (40) شركة للعمل في شراء وتصدير الذهب، بغرض المنافسة وتثبيت سعر العملات الاجنبية. وقال وزير المالية إبراهيم البدوي في تصريح صحفي أمس، إنه لا يوجد احتكار خاص لشركة الفاخر للأعمال وأن تقوم بمفردها بعمليات الشراء والتصدير للذهب بل أن الباب مفتوح أمام كل الشركات العاملة في مجال تصدير الذهب والقادرة على عمليات الشراء دون أي استثناء، وذلك من اجل تعزيز جهود الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير احتياطي للبلاد من العملات الأجنبية وتوفير موارد للسلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تقوم بدراسة العروض المقدمة لها من شركات ومجموعة من تجار ومصدري الذهب تجاوز عددهم ٤٠ شركة ومجموعة اعمال ، وأضاف : هذه الشراكات ومجموعات الاعمال لها المقدرة على تصدير حوالى 250 إلى 300 كيلو في اليوم بنظام الدفع المقدم. وتابع ” لا نريد أن نعمل بيد واحدة، والبلاد تمر بأزمة اقتصادية كبيرة خلفها النظام السابق، ونحن في ظل ثورة تتسم بالوضوح والشفافية، والآن الكل مسئول عن مستقبل البلاد”.