عرض خليجي ضخم لأطهر الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن اللاعب اطهر الطاهر تلقي عرضا ضخما للاحتراف باحد الدوريات العربية وتفيد متابعات الصحيفة ان اللاعب سيحدد خلال الأيام المقبلة استمراره مع الهلال او قبوله لعرض الاحتراف.

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