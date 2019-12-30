هيثم مصطفي يعلق علي فوز الهلال في مباراة النجم الساحلي

الخليج 365 : عبر المدرب العام السابق لفريق الهلال هيثم مصطفي عن سعادته بفوز الفريق علي النجم الساحلي وهنا الجميع بذلك،ومطالبا بالالتفاف حوله وكتب البرنس علي صفحتة في الفيس بوك في حديث تنقله (سودانا فوق) قائلا (لن يكون الهلال هو الهلال اذا لم ينشلك من غياهب ألياس الي يراحات،التفاؤل والفرح) واختتم حديثه بالقول (شكرا من القلب والقادم أصعب ويحتاج الي التفاف جميع الأهلة لنيل الهدف المنشود).

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