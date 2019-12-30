الكاف يسحب(3)نقاط من الأهلي المصري في دوري مجموعات الأبطال الأفريقية

الخليج 365 : كشفت مواقع زيمبابوية عن احتمالية ظفر بلاتنيوم بنقاط مباراته أمام الأهلي المصري والتي خسرها اول امس بهدفين دون مقابل في دوري أبطال أفريقيا حال تقدمه بشكوي للكاف وقالت المواقع حسب ما،تابعت (سودانا فوق) ان الأهلي أشرك مدافع ايمن سعيد رغم طرده المباشر في مباراة النجم في الجولة الأولى حيث كان يتوجب إيقافه،لمباراتين حيث غاب بالفعل امام الهلال وكان يجب غيابه فى مباراة امس الاول.

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