بعجز كلي 73 مليار جنيه..إجازة موازنة السودان للعام 2020 النهائية المعدلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أجاز مجلسا السيادة والوزراء فى السودان -اللذان يتوليان سلطة التشريع مؤقتًا- مساء الأحد، ميزانية عام 2020، بعد تعديلها، لتجميد قرار تقليص دعم الوقود، الذى كان أقره مجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، فى مؤتمر صحفى مشترك، مع وزير المالية إبراهيم البدوي، عقب اجتماع استمر عدة ساعات فى القصر الجمهورى بالخرطوم، إن الاجتماع المشترك للمجلسين أجاز ميزانية 2020، التى تم تعديلها بعد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء، وقيادات قوى “الحرية والتغيير”، الحاضنة السياسية للحكومة، بتجميد عملية تقليص لدعم الوقود، حتى انعقاد مؤتمر اقتصادى شامل فى مارس القادم لدراسة الاقتصاد السودانى كله بما فيه مسألة الدعم.

وأضاف صالح أن الميزانية أجيزت بعد نقاشات مثمرة، كما أجيز عدد من القوانين المصاحبة لها، منها الإيرادات والمصروفات للسنة المالية 2020، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهى تعديلات مصاحبة للميزانية.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، إن تقديرات الإيرادات للميزانية تصل 568.3 مليار جنيه وعدها “قفزة كبيرة” من الإيرادات المقدرة في العام الماضي.

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وأضاف البدوي: أن المصروفات الجارية تبلغ 584.4 مليار جنيه، ليكون العجز الجاري – الايرادات ناقصا المصروفات -حوالي 16.1 مليار جنيه.

وأفاد ان “العجز الكلي للموازنة يصل الى 73 مليار جنيه”.

وكشف وزيرالمالية السوداني، عن زيادة الميزانية المخصصة للدفاع من 33.88 مليار جنيه الى 50.578 مليار جنيه لكنه لفت الى أن نسبة تخصيص الدفاع الى اجمالي المصروفات تراجعت من 9 % الى 7 %.

وأضاف ” هذا يعني أن هذه الموازنة تبشر بالسلام وتركز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية”.

وأوضح البدوي ان اجمالي الانفاق على التعليم والدفاع والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية تساوي 34% وهي تقل عن الدعم السلعي الذي يشكل 36%.