مفاجأة داوية في أسعار الدولار بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فجرت أسعار الدولار في السوق الموازي (السوق السوداء) مفاجأة للتجار والمتعاملين مع السوق بعد تراجعها بصورة كبيرة أمام الجنيه السوداني. وأظهرت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بالخرطوم وسط، اختفاء مظاهر التعامل بالنقد الأجنبي في الأزقة والطرقات المختلفة بالمنطقة، بينما مارس القليل من التجار نشاطهم، وسط تراجع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني. وأقر تاجر عملة فى تصريح لـ (الانتباهة أون لاين) بهروب عدد من السماسرة واختفائهم عن المكان وقدر تناقص العدد بنسبة (٩٠٪)، لتخوفهم من مداهمات السلطات المختصة، على نحو ما جرى الأسبوع الماضي، حيث أعتقلت السلطات عدداً من المضاربين. وكشف التاجر عن معلومات باعتزام السلطات تقديم بعض أولئك التجار لمحاكمات وفرض غرامات مالية على البعض الآخر. وذكر أن هنالك عدم وضوح في العرض والطلب نتيجة لإختفاء عدد من التجار من السوق. وكشف عن تراجع سعر الدولار جراء هذا الوضع إلى (٨٣) جنيهاً للشراء و(٨٤) جنيهاً للبيع، بينما بلغ الريال (٢٢.٨٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٣) جنيهاً للبيع، واليورو (٩٢) جنيهاً للشراء و(٩٣) جنيهاً للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي (٢٣) جنيهاً للشراء و(٢٣.٢٠٠) جنيهاً للبيع.