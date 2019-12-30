وفاة رئيس المجلس القومى للصحافة والمطبوعات بالسودان

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الإثنين 30 ديسمبر 2019
غيب الموت الكاتب والشاعر فضل الله محمد، رئيس المجلس القومى للصحافة والمطبوعات بالسودان، والذى وافته المنية مساء أمس الأحد، فى أحد المستشفيات بالخرطوم، حيث كان يتلقى العلاج.
فضل الله محمد، واحد من رموز الصحافة السودانية وروادها، وترأس تحرير عدة صحف، قبل أن يتولى منصب رئيس المجلس القومى للصحافة والمطبوعات، وهو واحد من أبرز شعراء السودان، وألف عددا من روائع الغناء فيه.
ونعى وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح، الكاتب الراحل، مشيدا بما قدمه لوطنه وشعبه.
وأكد أن سيرته العطرة ستظل باقية فى وحدان الشعب السودانى، معربا عن خالص العزاء لأسرته والصحفيين والشعب السودانى.
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