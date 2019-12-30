هذه المرة ليس للشعب.. تعهد جديد من "حمدوك"

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الإثنين 30 ديسمبر 2019
تعهد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، بتقديم كل ما يلزم لتسهيل مهمة عمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان.
وأكد حمدوك، خلال لقائه قائد بعثة الأمم المتحدة في أبيي، مهاوي زودي جبرامريام في الخرطوم، أنه سيساعد البعثة لإنجاح مهمتها خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي حدثت بالبلاد، فضلاً عن التطورات الإيجابية في علاقة السودان مع جنوب السودان.
كما بحث اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، أهمية الدور الذي تقوم به البعثة وكذلك التحديات التي تواجه عملها بأبيي.
يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 2005.
وتأسست قوة الأمم المتحدة "يونيسفا" في يونيو/ حزيران 2011، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في "أبيي".
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