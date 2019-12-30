عاجل| مجلسا السيادة و"الوزراء" يجيزان ميزانية عام 2020

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عبدالله حمدوك - رئيس الوزراء
أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان -اللذان يتوليان سلطة التشريع مؤقتًا- مساء اليوم الأحد، ميزانية عام 2020، بعد تعديلها، لتجميد قرار تقليص دعم الوقود، الذي كان أقره مجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير المالية إبراهيم البدوي، عقب اجتماع استمر عدة ساعات في القصر الجمهوري بالخرطوم، إن الاجتماع المشترك للمجلسين أجاز ميزانية 2020، التي تم تعديلها بعد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء، وقيادات قوى "الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة، بتجميد عملية تقليص لدعم الوقود، حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي شامل في مارس القادم لدراسة الاقتصاد السوداني كله بما فيه مسألة الدعم. وأضاف صالح أن الميزانية أجيزت بعد نقاشات مثمرة، كما أجيز عدد من القوانين المصاحبة لها، منها الإيرادات والمصروفات للسنة المالية 2020، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهي تعديلات مصاحبة للميزانية.
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