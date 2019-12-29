وزير المالية ينفي إحتكار شركة (الفاخر) لشراء وتصدير الذهب

الخليج 365 :

نفي وزير المالية والتخطيط الاقتصادى د.إبراهيم البدوى إحتكار شركة “الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة” لعمليات شراء وتصدير الذهب.

وأكد البدوي في تصريح للمكتب الإعلامي لوزارة المالية اليوم “الأحد”، أن الباب مفتوح امام كل الشركات العاملة فى مجال تصدير الذهب والقادرة على عمليات الشراء دون أي استثناء، لتعزيز جهود الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير إحتياطى البلاد من العملات الأجنبية وتوفير موارد البلاد تجاه السلع الاستراتيجية.

وأعلن البدوي أن المالية تقوم بدراسة العروض المقدمة لها من شركات و مجموعة من تجار و مصدرى الذهب تتجاوز الـ “40” شركة ومجموعة أعمال.

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وأوضح أن هذه الشراكات ستقوم بتصدير حوالى 250 إلى 300 كيلو فى اليوم بنظام الدفع المقدم.

وقال: “نحن لا نريد أن نعمل بيد واحدة والبلاد تمر بأزمة اقتصادية كبيرة خلّفها النظام البائد خاصة واأننا فى ظل ثورة تتسم بالوضوح والشفافية”.

وأضاف وزير المالية : “حالياً الكل مسؤل عن مستقبل البلاد ، لذلك لابد أن نعمل سوياً من لنهضة السودان ومعالجة ما خلفه النظام السابق من سوء فى التخطيط ودمار لمؤسسات الدولة ما اضعف القدرة الإنتاجية”.

وأوضح البدوي أن وزارته تعمل مع الجهات ذات الصلة من اجل إعادة العمل لصادر الذهب الحر بنظام الدفع المقدم وبالتشاور وفق ضوابط تحفظ موارد البلاد حتي لا يكون هناك استثناء لاحد فى القطاع الخاص.