شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استغلت الممثلة السودانية المقيمة بالمملكة العربية السعودية “أمل” زيارة المطرب الشاب للمملكة وقامت بتصوير مقطع “لايف” معه تم بثه على عدد كبير من صفحات موقع التواصل “فيسبوك”. وبحسب الفيديو الذي ز ووجد رواجاً واسعاً وشاهده المئات من رواد مواقع التواصل فقد بعثت الدرامية التي خطفت الأضواء بجمالها الفائق برسالة للفنان أحمد الصادق الشقيق الأكبر لحسين أعلنت من خلالها عن حبها لأحمد الصادق كمطرب صاحب قاعدة جماهيرية عريضة. ليقوم حسين بمقاطعتها ممازحاً (حبيني أنا.. أنا أخوه) لترد عليه الممثلة التي وصفت بالحسناء ضاحكة (أنا بس بحب أحمد الصادق…مافي طريقة)

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كانت هذه تفاصيل خبر حسناء تغازل الفنان أحمد الصادق (لا أستطيع فعل أي شيء إذا لم أسمع صوته) وتصدم شقيقه حسين ( أحب أحمد فقط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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