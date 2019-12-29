- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أبدى لاعب النجم الساحلي محمد أمين بن عمر حسرته عقب هزيمة فريقه مساء أمس السبت أمام الهلال السوداني بهدف دون رد لحساب
الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، خصوصا وأنها تزامنت مع عودته إلى أجواء المباريات بعد غياب دام أكثر من 6 أشهر بسبب إصابة الصليبي.
وقال بن عمر: “نعتذر للجمهور على هذه العثرة المفاجئة، ونعده بأن نرد على هزيمة اليوم في ميدان الهلال ومثلما هزمنا سنهزمه كما أننا عاقدون العزم على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب أمام الأهلي المصري”.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب النجم الساحلي يطلق تصريحات مثيرة عن لقاء فريقه مع الهلال في أمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.