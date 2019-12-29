لاعب النجم الساحلي يطلق تصريحات مثيرة عن لقاء فريقه مع الهلال في أمدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى لاعب النجم الساحلي محمد أمين بن عمر حسرته عقب هزيمة فريقه مساء أمس السبت أمام الهلال السوداني بهدف دون رد لحساب

الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، خصوصا وأنها تزامنت مع عودته إلى أجواء المباريات بعد غياب دام أكثر من 6 أشهر بسبب إصابة الصليبي.

وقال بن عمر: “نعتذر للجمهور على هذه العثرة المفاجئة، ونعده بأن نرد على هزيمة اليوم في ميدان الهلال ومثلما هزمنا سنهزمه كما أننا عاقدون العزم على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب أمام الأهلي المصري”.