عاجل| رئيس الوزراء يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

الأحد 29 ديسمبر 2019

أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك بناء على توصية وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح قرارا اليوم الأحد، بقبول استقالة الدكتور عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي.



وذكر بيان لمجلس الوزراء أن القرار وجه وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والشئون الدينية والأوقاف، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ.

فى سياق أخر، قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، "لولا انحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب، لكان هناك انزلاق فى الفوضى وانحدار للمجهول".

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وأكد البرهان، لدى لقائه ضباط وضباط صف وجنود منطقة الخرطوم العسكرية بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات والتشكيلات ومديرى الإدارات بالمنطقة، أن القوات المسلحة ستظل قوية وعصية مهما تحدث عنها المشككون فى قدراتها، وأنها ستظل صخرة تنكسر عندها كل سهام الاستهداف.

ودعا إلى عدم الاستجابة إلى"الهتافات والأقوال المستفزة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى"، مشددا على أن القوات المسلحة لا تتنكر لأي شخص جاء لمساندتها، وخصوصا "مجاهدي الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية".

وحيا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جهود القوات المسلحة ورجالها في صناعة الاستقلال، منذ الرعيل الأول وحتى الآن، مشيدا بالدور الكبير المتعاظم الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الثغور والبلاد، والذي يستحق الثناء والشكر والتقدير والاحترام من الجميع.