عاجل| نيابة الثراء الحرام تعلن قوش واكتاي متهمين هاربين

الأحد 29 ديسمبر 2019 صلاح قوش كتب محمد أمين لوحت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، باتخاذ اجراءات قانونية للقبض، المتهمين الهاربين، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، صلاح قوش، ورجل الاعمال التركي اوكتاي ارجان. ونشرت النيابة اعلان في الصحف، بان المتهمين يواجهان دعاوى جنائية تحت المواد 7-6 من قانون الثراء الحرام والمشبوه. ودعت النيابة (قوش) لتسليم نفسه إلى أقرب مركز شرطة، وحثت المواطنيين على المساعدة للقبض عليه. ويواجه رجل الاعمال التركي الذي يحمل الجنسية المزدوجة تركية – سودانية، تهما تحت المواد 44 و53 من قانوني الضرائب وغسيل الاموال.َ





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