عاجل| البرهان يكشف عن كواليس خطيرة لأول مرة: "مخططات تسعى لتقسيم السودان وتفكيك القوات المسلحة"

الأحد 29 ديسمبر 2019

قال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن هنالك مخططات لازالت تسعي لتقسيم السودان وتضع في أولوياتها تفككيك القوات المسلحة السودانية. وأكد البرهان أن القوات المسلحة ستظل قوية وعصية مهما تحدث عنها المشككين في قدراتها وأنها ستظل صخرة تتكسر عندها كل سهام الاستهداف. ودعا القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إلى عدم الاستجابة إلى الهتافات والأقوال المستفزة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وشدد على أن القوات المسلحة لا تتنكر لأي شخص جاء لمساندتها وخص بذلك مجاهدي الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية. جاء ذلك لدى لقائه ضباط وضباط صف وجنود منطقة الخرطوم العسكرية بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات والتشكيلات ومديري الإدارات بمنطقة الخرطوم العسكرية. وقال لو لا إنحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب لكان هنالك انزلاق في الفوضى وانحدار للمجهول. وأشاد بالتناغم التام بين القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى وأن محاولة الوقيعة بينهما يائسة وفاشلة وأنها ستظل شوكة حوت في وجه كل من يحاول المساس بأمن وإستقرار البلاد. وحيا مجاهدات القوات المسلحة ورجالاتها في صناعة الاستقلال، وأشاد بالدور الكبير المتعاظم الذى تقوم به القوات المسلحة في حماية الثغور والبلاد. وقال البرهان أن القوات المسلحة تستحق الثناء والشكر والتقدير والاحترام من الجميع . وفي ذات السياق أشاد بالروح الطيبة والمهنية العالية التي تعامل بها ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السابعة مع المعتصمين. وأشار إلى أن السلام أولوية المرحلة الانتقالية حتى ينصرف الجيش لواجباته الاساسية في التدريب والتنظيم وحماية السلام وأن يكون السلام مستدام يحقق كل تطلعات السودانيين ويحل مشاكلهم ويجبر ضرر المتضررين من الحرب. ودعا جميع العسكريين لمساعدة المواطنيين بالحماية ومحاربة الظواهر السالبة من تهريب والاستقطاب السياسي.

