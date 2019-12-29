عاجل| رئيس الوزراء يبحث مع قائد قوات الأمم المتحدة بأبيي تحديات عملها

الأحد 29 ديسمبر 2019 بحث رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك مع قائد قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة بمنطقة أبيى (الحدودية بين دولتى السودان وجنوب السودان) مهاوى زودى جبرامريام، اليوم الأحد، أهمية الدور الذى تقوم به البعثة الأممية، وكذلك التحديات التى تواجه عملها فى أبيى. وأكد حمدوك -خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله- حرص السودان على تقديم كافة المتطلبات اللازمة لتسهيل عمل البعثة وإنجاح مهمتها، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي حدثت في البلاد، فضلًا عن التطورات الإيجابية في علاقة السودان مع دولة جنوب السودان الشقيقة.





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