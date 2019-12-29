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خالد هيدان يتحدى المريخ

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شهاب محمد - الخرطوم - هلال الابيض

الخليج 365 :

خالد هيدان يرفع راية التحدي أمام المريخ رغم صعوبة المهمة التي أعلنها.

اعتبر مدرب هلال الأبيض خالد هيدان أنّ مباراته أمام المريخ الخرطوم في بطولة الدوري الممتاز صعبة، لجهة أنّه سيواجه فريقًا يعيش أفضل حالاته.

وقال هيدان في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ منافسه نجح في تقديم مستوى مثالي أمام الشرطة القضارف واقتنص نقاطًا ستعمل على دعمه في لقاء الغد.

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ويرى خالد هيدان أنّ فوز فريقه على الشرطة القضارف والرابطة كوستي سيمنحه الثقة الكبيرة والدافع القوي من أجلّ مواصلة المسيرة.

وتابع” نحترم المريخ، ولكنّ سنعمل على تحقيق نتيجة مرضية أمامه تدعمنا في مشوارنا بالدوري”.

يشار إلى أنّ هلال الأبيض يجمع في رصيده”23″ نقطة ويتواجد في المركز السادس.

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