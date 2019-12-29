الدولار يرفع أسعار السلع الاساسية

الخليج 365 :

طالب تجار بأسواق الخرطوم الحكومة الانتقالية الإسراع نحو الإصلاح الاقتصادي والسيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي ومنع المضاربة فيه، مؤكدين أن ارتفاع الدولار أثر على زيادة أسعار السلع بشكل يومي بالأسواق وتوقعوا استمرار الزيادات في حال عدم وجود حلول جذرية لمشكلة الدولار ودعو لمعالجة التشوهات الاقتصادية.

وكشفت جولة بسوق أم درمان أمس استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي مما انعكس سلبا على ضعف الحركة التجارية رغم وفرة البضائع بمتاجر التجزئة والجملة، وقال بعض التجار إن الزيادة ظلت تتوالى بصورة يومية منذ الأسبوع الماضي، وقال تاجر سلع استهلاكية بالخرطوم لـ(آخر لحظة) إن هنالك ارتفاعا في كافة أسعار السلع المحلية والمستوردة، مشيرا لارتفاع أسعار الألبان حيث بلغ سعر (2) كيلو وربع من كابو (909) جنيهات سعر الشركة أما سعر السوق فقفز لـ (950) بدلا عن (850) جنيهاً، مؤكدا استقرار أسعار الصابون حيث بلغ سعر كرتونة صابون الغسيل (272) جنيهاً لوزن (170) جراماً وسعر القطعة الواحدة (10) جنيهات وصابون البودرة عبوة (5) كيلو الى (220) جنيها وسعر زيت يارا (110) جنيهات لعبوة (1) لتر، ولفت لتراجع القوى الشرائية وحدوث ركود حاد بالأسواق رغم وفرة السيولة.

وأكد تاجر بالسوق العربى زكريا أحمد أن ارتفاع أسعار كافة السلع بالأسواق مع ضعف القوى الشرائية، وتوقع المزيد من زيادة الأسعار، مطالبا الحكومة بوضع حد لسعر الصرف والسيطرة عليه ووضع قوانين رادعة للمتعاملين بالنقد الأجنبي

وقال إن سعر زيت الفول عبوة (36) رطلا بلغ (1,750) جنيهاً أما الزيت الأبيض تراوح بين (1,750-1,800) جنيهاً بدلا عن (1,550) جنيهاً أما الرطل (60) جنيهاً، وأشار لتأثر الزيوت بارتفاع خام الحبوب الزيتية، مشيرا لضعف الحركة التجارية واستقرت العبوات الصغيرة عبوة (9) أرطال بسعر (450) جنيهاً، وأوضح أن هنالك استقرارا في سعر باكت دقيق سيقا (10) كيلو في (444) جنيهاً أما سعر الكيلو فاستقر في (50) جنيهاً بينما تراجع سعر شاي الغزالتين عبوة (450) جراماً لـ (165) جنيهاً بدلا عن (170) جنيهاً، أما سعر السكر المستورد زنة (50) كيلو فقفز لنحو (1,750) جنيهاً بدلا عن (1,600) جنيه وسعر الكيلو (40) جنيهاً،