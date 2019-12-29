خبير : روشتة البنك الدولي تسعى لإدخال البلاد في شرك الديون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب أن قرار رفع الدعم وتراجع الحكومة عن الخطوة عبر عن خوف السلطة من الشعب. وقال بوب إن هذا يدل علي إدراك الكثيرين لقيمة القرارات الخاطئة التي تؤدي بالبلاد إلى مواقف اقتصادية أسوأ وتؤدي إلى مزيد من التضخم والجوع. ووصف بوب قرار الحكومة في رفع الدعم بالقرار المتسرع نسبة لعدم المعرفة الحقيقية للإنفاق الحكومي وكذلك حجم الموارد العامة الوطنية، ويرى بوب أن القرار إذا تم تنفيذه يجعل المواطن يعاني بعد (30) عاماً من العناء وجعلهم يجوعون. وقال بوب إنه من الأفضل أن تخبرنا الحكومة كم برميل في اليوم تنتجه من البترول لمعرفة حجم القضية. وأشار بوب إلى ضرورة انتهاج الحكومة نهج الشفافية في تمليك الشارع العام المعلومات الصحيحة علي سبيل المثال عمليات انتاج الذهب لدينا موارد وطنية يمكن الاستفادة منها في دفع عجلة الاقتصاد بعيدا عن مسالة رفع الدعم. ويرى بوب أن الوصول إلى هذا القرار كان يستدعي بحث وتوضيح لمدخلات ومخرجات الاقتصاد السوداني ، و ان ما أجازته السلطة من قرارت ومن ثم جاء تأجيلها ما هو الا سياسة مفروضة وموجودة في أضابير البنك الدولي ، وأوضح أن القائمين علي أمر السلطة ليسوا من علماء السودان بل هم منفذون لأجندة فرضت عليهم. وعاب علي السلطة ما تقع فيه من أخطاء ليست في صالح المواطن السوداني الذي بذل كل الغالي والنفيس ليعير النظام السابق بنظام جديد جاء بنفس النمط السابق . وقال بوب ان خطوة (تجويع ) المواطنين هي روشتة البنك الدولي وهذه الروشتة لا تنفع في اصلاح البلدان اقتصاديا بينما تسعى لإدخال البلاد في شرك الديون . وطالب الخبير الاقتصادي بوب الحكومة بتقديم استقالتها من أجل إصلاح البلاد بدلا من التراجع في القرارت الناتجة عن خوفهم علي ( الكراسي).