هيكلة تصحيحية لسوق الخرطوم للأوراق المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المدير العام المكلف لسوق الخرطوم للأوراق المالية الطيب الجعلي، البدء في الهيكلة التصحيحية لسوق الخرطوم للأوراق المالية ضمن خطة متكاملة للسوق، وأكد حرصهم على إرضاء تطلعات الشعب السوداني.

من جانبه، دعا المحلل الاقتصادي عمرو زكريا عبده، لضرورة تفعيل دور السوق المالي في السودان للنهوض بالاقتصاد، وتقديم التسهيلات للشركات العاملة في المجال الحيوي.

وقال عمرو خلال ورشة (دور أسواق المال في نهضة ونمو الاقتصاد- خارطة طريق) اليوم “الأحد”، إن السودان يزخر بموارد قادرة على إنعاش الاقتصاد إذا ما تم ترتيبها. وطالب بإقامة بورصة للذهب في السودان لحل أزمة التهريب اقتصادياً، وخلق شهادات ذهب وبيعها لقطاع المغتربين عن طريق طرحها في القنصليات والسفارات بالخارج.

واقترح زكريا إنشاءبورصة لبيع البرسيم في السودان أو إنشاء بورصة سلع شاملة.