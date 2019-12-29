تُجار العملة يُعاودون الظهور وارتفاع في أسعار الدولار بالأسواق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بدأ تجار العملة في الظهور وسط العاصمة السودانية الخرطوم ، لممارسة نشاطهم من جديد عقب حملات مكثفة طالتهم الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية للعملات اليوم “الأحد” مقارنة بإنخفاض طفيف خلال الأيام الماضية.

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، إرتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه رغم الإنخفاض الذي طرأ عليها الأسبوع الماضي.

Advertisements

وأوضح عدد منهم لـ (باج نيوز)، أن أسعار بيع الدولار سجلت (87) جنيهاً مقارنة بـ (85) جنيهاً خلال الأيام الماضية، بينما سجلت أسعار البيع (86.2) جنيه مقابل (83) جنيهأ.

وقالوا إن أسعار بيع الدرهم الإماراتي ارتفعت إلى (24.25) جنيهاً مقارنة بـ (23.8) جنيهات.

والأربعاء الماضي شنت السلطات الأمنية حملات مكثفة على تجار العملة وألقت القبض على العشرات منهم مما أدى إلى انخفاض الأسعار بصورة طفيفة.

ومن المتوقع أن تجاز السياسة النقدية لبنك السودان عقب انعقاد إجتماع لمناقشتها من قبل محافظ البنك المركزي مع مديري المصارف، وأن تحتوى على سياسات تدعم استقرار سعر الصرف خلال العام المقبل.