إلغاء 16 رحلة بمطار لشبونة بسبب إضراب كامل للعمال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ألغت شركات الطيران 16 رحلة من مطار لشبونة وإليه مطلع الأسبوع بسبب إضراب ينظمه عمال المطار لمدة ثلاثة أيام وسط احتمالات بمزيد من حالات الإلغاء والتأخير لرحلات الطيران قبل انتهاء الإضراب مساء اليوم الأحد.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أبلغ متحدث باسم الاتحاد الوطني لعمال الطيران المدني الذي دعا لتنظيم الإضراب وكالة أنباء لوسا المحلية بأن 90 في المئة من العمال شاركوا في الإضراب في لشبونة اليوم الأحد وهو أشد الأيام ازدحاما بالنسبة للمطار.
وألغت شركتا إيزي جيت وبروكسل إيرلاينز رحلات من باريس وبلجيكا ولندن وبريستول ومانشستر أمس السبت واليوم الأحد.
وأحجم متحدث من مطار لشبونة عن تأكيد عدد الرحلات التي ألغيت لكنه قال إنه سيتم إعلان عدد تلك الرحلات بنهاية اليوم.
كانت المحادثات بين الاتحاد الوطني لعمال الطيران المدني وشركة بورتواي التي تُشغّل العمال في مطارات لشبونة وبورتو وفارو وفونشال قد انهارت في ديسمبر/كانون الأول عندما قالت الشركة إنها لن تتوقف عن عملية تجميد الرواتب.
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