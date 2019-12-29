السلطات الفرنسية تنقذ 31 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور “القناة الإنجليزية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت سلطات محلية في فرنسا، اليوم الأحد، إن خفر السواحل أنقذ 31 مهاجرا كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية في بحر الشمال خلال الليل بعد أن تعطل محرك قارب صغير وبدأ قارب مطاطي آخر في الامتلاء بالماء.

واعترضت قوات خفر السواحل وحرس الحدود في كل من بريطانيا وفرنسا عدة محاولات لعبور القناة في الآونة الأخيرة بما شمل اقتياد 49 شخصا يُعتقد أنهم مهاجرون إلى السواحل البريطانية يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول بعد عملية بحث وإنقاذ، حسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس الفرنسية.

وانتشلت دورية لخفر السواحل الفرنسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 11 مهاجرا، بينهم طفلان، من قارب قبالة الساحل قرب مدينة كاليه الساحلية.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن الدورية أنقذت فيما بعد 20 شخصا آخرين من بينهم امرأة حبلى قبالة الساحل الفرنسي قرب دنكيرك.

وأضافت أن بعض من جرى إنقاذهم يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.

سبوتنيك