أثار الاعلان عن افتتاح ملهى ليلي في سابقة من نوعها بالعاصمة السودانية الخرطوم، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين امتعضوا من الخبر الصادم بين مصدق ومكذب، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أحدث الإعلانات عن افتتاح ملهى ليلي بالخرطوم، الذي حوى صورة فتاة شبه عارية مخلة بالآداب، كما حمل الإعلان تحديد مكان وزمان انطلاقة الملهى الذي تم تصنيفه فئة (VIP).
ويُذكر أن ظاهرة افتتاح الملاهي الليلية التي انطلقت بالخرطوم، أصبحت شبه عادية يروج لها في أوساط الشباب بمواقع التواصل، يتم السماح للنساء بالدخول مجانا، فيما تبلغ قيمة التذكرة للرجال 1000 جنيه سوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: الاعلان عن (افتتاح ملهى ليلي) لأول مرة بالخرطوم يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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