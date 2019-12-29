خبير يدعو لتخفيف الضغط على المدن

دعا خبير التنمية المجتمعية والصحة العامة والممثل الإقليمي للمجلس الدولي لمكافحة الأمراض البروف عز الدين الشريف الحكومة الانتقالية بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة الضائقة المعيشية خاصة لسكان الريف لتخفيف الضغط على المدن لخلق الاستقرار والتعليم .

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وأشار الشريف في تصريح بحسب (سونا) على هامش مؤتمر السودان للتنمية الذكية بقاعة الصداقة إلى أن مبادرة المؤتمر بدأت منذ بداية الثورة وخلال مبادرة جامعة الخرطوم وهي تعني بعدد من المحاور كمحور نهج النظم التغذوية لمكافحة الفقر في الريف وسوء التغذية وتعزيز الصحة لمكافحة الأمراض المزمنة ، مبيناً أن المبادرة تتكون من مبادرات صغيرة في الريف تعمل على مسح لأكثر القرى فقراً للحالة التغذوية والصحية والاقتصادية من خلال بحوث علمية لتوفير البيانات لاختيار نماذج من القرى الأكثر حوجة لتوفير معينات للأسر في شكل مشروعات صغيرة للاكتفاء الذاتي وزيادة الدخل.

وأشار الشريف لأهمية تغيير السلوك التغذوي في المدن والريف بالتركيز على الفلاحة المدرسية، لافتاً إلى أن المبادرة ركزت على إحياء العمل الجماعي و(التعاونيات) وتوفير مشروعات كالزراعة وتربية الحيوان ومزارع الأسماك والتشغيل الذاتي والتدريب لمحو الأمية الرقمية لأهالي الريف لتقديم خدمات متعلقة بالتنمية من خلال الربط الشبكي وتقنية المعلومات لتحقيق الشفافية.

وقال الشريف بحسب سونا – إن حلقة المؤتمر اليوم تناولت المغذيات الدقيقة التي أصبحت مشكلة بسبب نقص الفيتامينات مما يسبب الأمراض نتيجة نقص اليود ، موضحاً أن استهلاك الإنسان العادي للملح الميودن ١٥٠ مايكرو غرام بصفة يومية ، لافتاً إلى أن ملح الأحواض غير صالح ، مشيراً إلى أن المؤتمر يعمل على تطوير صناعة الملح وهي أقل و أبسط حقوق الإنسان لتلافي نقص اليود الذي يصيب بالكثير من الأمراض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)