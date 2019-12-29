تشيلسي أول من يفعلها منذ ٢٠١٠

التاريخ: 29-ديسمبر-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة Advertisements تمكن فريق البلوز تشيلسي أن يحقق فوزاً صعباً على حساب أرسنال في ملعب الإمارات بنتيجة هدفين مقابل هدف ليكون بذلك أول فريق ينتصر على أرسنال في ملعب الإمارات بعد تأخره في النتيجة في الشوط الأول منذ ٢٠١٠ ذلك على حسب ما ورد في موقع (hihi2). الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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