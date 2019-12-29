تشيلسي أول من يفعلها منذ ٢٠١٠

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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تمكن فريق البلوز تشيلسي أن يحقق فوزاً صعباً على حساب أرسنال في ملعب الإمارات بنتيجة هدفين مقابل هدف ليكون بذلك أول فريق ينتصر على أرسنال في ملعب الإمارات بعد تأخره في النتيجة في الشوط الأول منذ ٢٠١٠ ذلك على حسب ما ورد في موقع (hihi2).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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