قاضي يشيد بدور السياسي الجنوبي البارز “ابيل الير” في الحياة السياسية السودانية

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ حسن شيخ إدريس_قاضي بوساطة دولة جنوب السودان في عملية السلام السودانية التي تجري فعالياتها في العاصمة جوبا بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح.

وأكد قاضي خلال زيارته السياسي المخضرم ابيل الير بمنزله بمدينة جوبا متانة العلاقات الازلية والتاريخية التى تربط شعبى البلدين وضرورة العمل على تعزيزها.

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وتناول اللقاء قضية السلام فى شطري السودان وضرورة طي صفحة الحرب نهائياً في البلدين.

وأطمأن قاضي بحسب سونا – خلال الزيارة على صحة مولانا ابيل الير، مشيراً إلى البصمات الواضحة التي وضعها في مسيرة السودان السياسية، ونذره لحياته لترسيخ السلام والتعايش بين مكونات المجتمع السوداني.

يذكر أن مولانا ابيل الير والذي يصفه المراقبون بحكيم الجنوب، كان قد شغل العديد من المناصب الدستورية في السودان الموحد منها منصب نائب الرئيس في عهد مايو، ويرجع إليه الفضل في التوصل لاتفاقية أديس أبابا للسلام عام 1972 والتوقيع عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)