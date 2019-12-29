القبض على عصابة كسر المحلات التجارية

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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تمكنت شرطة محلية بورتسودان متمثلة في قوة الطوف الليلي بمنطقة الأوسط من القبض على تشكيل إجرامي من خارج الولاية نفذ عدداً من السرقات بسوق مدينة بورتسودان وذلك عقب تزايد جرائم كسر المحلات التجارية بسوق المدينة.
وجه اللواء شرطة عوض الله الشيخ عوض الكريم مدير شرطة الولاية بالإنابة بزيادة عدد الأفراد العاملين في خدمة السوق وتكثيف الأطواف الليلية بسوق المدينة وأثناء تمشيط الطوف الليلي لمنطقة السوق لاحظ أفراد الطوف حركة غير طبيعية جوار أحد المحلات التجارية بشارع محمد حيث قام أفراد الطوف بمداهمة الموقع وإلقاء القبض على عدد اثنين من المتهمين متلبسين بسرقة المحل وبحوزتهم مبالغ مالية وملابس قاموا بسرقتها وأثناء ذلك فر اثنين من المتهمين وتمكنت جهود الضابط المناوب من القبض على أحد المتهمين الفارين وهو مختبئ داخل جامع السوق الكبير ولاذ الآخر بالفرار وتجري الآن عمليات مكثفة من قبل مباحث شرطة المحلية والمباحث المركزية للقبض عليه وبالتحري مع أفراد العصابة أفادوا بأنهم قدموا من خارج الولاية وقاموا باستئجار شقة سكنية بمنطقة وسط المدينة حتى تكون قريبة من السوق ويسهل عليهم التحرك منها إلى السوق لارتكاب جرائمهم ومن ثم العودة إليها في اسرع وقت للاختباء كما اتخذوها وكراً يتم فيه التخطيط لاستهداف المحلات والمتاجر المراد سرقتها.
وكشف المقبوض عليهم أثناء التحقيق بحسب صحيفة آخر لحظة – بوجود متهم معهم من أبناء مدينة بورتسودان هو من يقوم بارشادهم للمحلات المستهدفة وذلك بعد مراقبة المحل والتأكد من أن بداخله مبالغ مالية أو أشياء قيمة يمكن سرقتها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بالقسم الأوسط بورتسودان تؤطئة لتقديمهم للمحاكمة الجنائية العادلة .
العميد شرطة حقوقي خالد محي الدين قناوي مدير شرطة محلية بورتسودان أشاد بقوة الطوف الليلي والجهود التي تبذلها في تأمين مدينة بورتسودان وسوق المدينة الرئيسي وثمن العميد قناوي الدعم الكبير والاهتمام الذي ظلت توليه رئاسة شرطة الولاية لشرطة محلية بورتسودان وتوفيرها للإمكانيات والمعينات اللازمة لها والتحفيز الدائم لمنسوبي شرطة المحلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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