إسدال الستار على قضية شركات الأدوية الوهمية اليوم

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قطعت محكمة جنايات الخرطوم وسط جلسة اليوم الأحد التاسع والعشرين من ديسمبر الحالي موعداً لإسدال الستار على قضية شركات الأدوية الوهمية والتي يواجه الاتهام فيها (14) متهماً من بينهم مصرفيون وموظفون بمجلس الأدوية والسموم بالاستيلاء على المبالغ المخصصة لاستيراد الأدوية البشرية عبر مستندات مزورة. وتحويل قيمتها لمصلحتهم الشخصية.

حيث تم اكتشاف وقائع البلاغ الخاص بحسب آخر لحظة – بمخالفات شركات الأدوية بواسطة الأمن الاقتصادي والجمارك واللذان قاما بإبلاغ بنك السودان المركزي الذي لم يكن يعلم بذلك حيث استمعت المحكمة خلال جلساتها والتي امتدت لنحو عام وتعاقب على ملف القضية حوالي (5) قضاة لعدد من شهود الاتهام من بينهم مسؤول النقد الأجنبي بنك السودان المركزي بالإضافة إلى عدد من شهود الدفاع حيث وجهت المحكمة الاتهام رسمياً للمتهمين بحصولهم على الأموال المخصصة لاستيراد الأدوية بالنقد الأجنبي وتحويلها لمصلحتهم الشخصية مما ترتب على ذلك نقص الأدوية المنقذة للحياة وتسبب في خسائر فادحة للدولة وحددت جلسة اليوم للنطق بالحُكم في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)